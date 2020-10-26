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Fransa’da günlük corona virüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir

Dünyanın dört bir yanına etkisine alan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün artarken, Avrupa ülkeleri, ilkinden daha yıkıcı olan bir ikinci dalgayla boğuşuyor. Almanya, İtalya ve İspanya’nın ardından en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan Fransa’da Fransa’da dün 52 bin yeni vaka açıklandı. Ancak, hükümete tavsiye veren bir profesör, ülkedeki günlük vaka sayısının 100 bini geçmiş olabileceğini söyledi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 11:12
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Fransa’da günlük corona virüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir

Fransa’da, hükümete tavsiye veren bilim konseyinin başında bulunan  Profesör Jean- François Delfraissy, ülkedeki günlük vaka sayısının 100 bini aşmış olabileceğini açıkladı.

Fransa’da günlük corona virüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir - 2

Delfaraissy, “Muhtemelen günlük vaka sayısımız 50 binin üstünde. Bilim komitesi olarak günlük vaka sayısının 100 bini aşmış oladuğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Fransa’da günlük corona virüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir - 3

KISITLAMALARI SERTLEŞTİRME TARTIŞILIYOR

Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa ikinci dalgadan en sert vurulan ülkelerden biri. Ülkede başkent Paris de olmak üzere, birçok yerde gece sokağa çıkma yasakları uygulanıyor ve karantina uygulamalarının sıkılaştırılması tartışılıyor.

Fransa’da günlük corona virüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir - 4

BEŞİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı, dün 52 bin 10 yeni Covid-19 vakası açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 138 binin üzerine çıkarak, Arjantina ve İspanya’yı geride bıraktı. Fransa böylelikle ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın ardından pandemiden en kötü etkilenen beşinci ülke oldu.

Fransa’da günlük corona virüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir - 5

Öte yandan, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı ise 35 bine yaklaştı.

Fransa’da günlük corona virüs vaka sayısı 100 bini aşmış olabilir - 6

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