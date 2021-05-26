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Fransa'da, İngiltere'den gelenlere karantina zorunluluğu

Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'den gelen yolcuların zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağını açıkladı. Bordeaux kentinde yaklaşık 60 kişide COVID-19'un bir varyantına rastlandığı belirtildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:46
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Fransa'da, İngiltere'den gelenlere karantina zorunluluğu

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının seyrinin iyileştiğini, buna rağmen COVID-19 tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanelerde ve yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Attal, ülkenin Bordeaux kentinde yaklaşık 60 kişide COVID-19'un bir varyantına rastlandığını açıkladı.

Uygulamanın başlama tarihi ne zaman belli olacak?

Attal, COVID-19'un Hindistan varyantının yayıldığı İngiltere'den gelen yolcuların, zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağının altını çizdi.

Gabriel Attal, bu uygulamanın ne zaman başlayacağının, gelecek saatlerde belirleneceğini aktardı.

Fransa; Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uyguluyor. Bu kurala uymayanlara bin avro para cezası veriliyor.

Son Güncelleme: 26.05.2021 17:02
Anahtar Kelimeler:
FransaİngiltereKarantina
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