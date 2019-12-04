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Fransa’da nefesler tutuldu: Emeklilik reformuna karşı tarihin en büyük grevi başlıyor

Fransa'da bir yıl önce başlayan "sarı yelekli" protestoları sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin gündeme getirdiği emeklilik reformuna tepki göstermek isteyen Fransızlar süresiz greve hazırlanıyor. Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını öngören tasarının birçok sektörü olumsuz etkileyeceğini söyleyen birçok sendika, ülkede yaşamı felç edecek kararlar aldı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:17
Fransa’da nefesler tutuldu: Emeklilik reformuna karşı tarihin en büyük grevi başlıyor

Fransada bir yıl önce başlayan ve ülke gündemini değiştiren “sarı yelekliler” gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Macron’un aldığı karar büyük tepki çekmişti. Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek isteyen Fransızlar süresiz greve gidecek.

Farklı sektörden çok sayıda çalışanın Macron’un hazırladığı reform planının genel olarak yanlış olduğunu düşünen çalışanlar buna tepki olarak ülkede yaşamı adeta felç edecek.

Macron’un hazırladığı reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını da kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Greve gidecekler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal DemirYolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France’ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları da yer alıyor. Bu sektörlerde çalışanların yarından itibaren süresiz greve gideceği açıklandı.

OKULLAR KAPALI, UÇUŞLAR İPTAL

Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65’i kapalı olacak, Paris’te 16 metro hattının 11’i sefer yapmayacak, 5’inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek. Hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97’si yapılmayacak. Ayrıca Air France’ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30’u iptal edildi.

Uluslararası ajanslar Fransızların yarın başlayacak greve hazırlanma süreci sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Yarından sonra da toplu taşıma araçlarındaki grevler etkisini göstermeye devam edecek. SNCF’den yapılan açıklamada, 5-8 Aralık’ta tren bileti satılmayacağı belirtilerek daha sonra yapılacak tren seyahatlerinin mümkün olan en ileri tarihe ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Toplu taşıma araçlarında yaşanacak aksamalar, yollarda da yoğun trafiğin oluşmasına neden olacak.

Metro veya otobüsleri kullanamayacaklar, telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber gibi şirketlere yönelecek ancak bu şirketlerin de oluşacak yoğun talep nedeniyle ücretlerini yükseltmesi bekleniyor.

Paris’te yarın Gare de l’Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı’na kadar yürüyecek. Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor. Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler de destekliyor. Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek.

Herhangi bir kamusal sorun ve kararda tepkilerini grev yoluyla gösterme refleksine sahip olan Fransa’da en son 1995 yılında bu denli büyük çapta bir gösteri meydana gelmişti. 1995 yılında yapılan grev 3 hafta sürmüştü. Uzmanlar yarın başlayacak grevin 1995’tekinden daha büyük olacağını söylüyor.

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