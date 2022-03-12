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Fransa’da on binlerce insan, iklim değişikliği ve sosyal adaletsizlik için yürüdü

Fransa'da birçok kentte toplanan on binlerce çevreci, cumhurbaşkanı seçimi kampanyası sürecinde iklim değişikliği ve sosyal adaletsizliğe dikkati çekmek için eş zamanlı yürüyüş düzenledi. 135 noktada eş zamanlı yürüyüş düzenledi.

12 Mart 2022 Cumartesi 22:55
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Fransa’da on binlerce insan, iklim değişikliği ve sosyal adaletsizlik için yürüdü
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Yürüyüşler, 573 çevreci dernek ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Paris başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 135 noktada yapıldı.

Paris'te Millet Meydanı'nda başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Yeşiller Partisinin cumhurbaşkanı adayı Yannick Jadot ile Boyun Eğmeyen Fransa partisinin adayı Jean-Luc Melenchon ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi sürecinde "iklim" konusunun nerdeyse hiç gündeme gelmemesine ve sosyal adaletsizliğe tepki gösteren çevreciler, bu konuların gündeme getirilmesini ve medyada yer almasını talep etti.

Ellerinde "Ne zaman (iklimden) bahsediyoruz", "İklim", "Sorumluluklarınızı alın, geleceğimizi değil" ve "Dünyayı nasıl arzu edersiniz: Mavi mi çok pişmiş mi?" yazılı pankartlar taşıyan çevreciler, "İklim adaleti", "İklim, barış, aynı mücadele" sloganları attı.

Yürüyüşlere çok sayıda ailenin çocuklarıyla katılması dikkati çekti.

Buzulların erimesiyle kutup ayılarının neslinin tükenmesine dikkati çekmek için ayı kostümü giyen bir gösterici ile dünya kostümü giyen bir diğer gösterici yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşü organize edenlerden Alternatiba İklim Hareketi, 32 bini Paris'te olmak üzere, ülke genelinde 80 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.

Alternatiba Paris Sözcüsü Marie Cohuet, AA muhabirine, iklim değişikliği ve sosyal adaletsizliğin dünyanın öncelikli sorunları olduğunu söyledi.

Cohuet, Fransa'da 12 milyon kişinin izolasyonu kötü olan evlerde yaşadığını ve çok sayıda Fransızın ekonomik olarak ay sonunu getiremediğini ifade etti.

Yürüyüşe çocuklarıyla katılan Nadia Naski de iklim değişikliğinin aciliyet gerektiren başat sorunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakabilmek için yürüyüşe katıldığını belirten Naski, mevcut savaşların enerji meseleleriyle alakalı olduğuna işaret etti ve "Bunların hepsi sonuç olarak iklimle bağlantılı." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fransa
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