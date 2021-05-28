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Fransa'da polise bıçaklı saldırı

Fransa'da polis karakoluna bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan silahını gasp ettiği polis memurunu ağır yaraladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 16:45
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Fransa'da polise bıçaklı saldırı

Fransa'nın Nantes şehri yakınlarındaki La Chapelle-sur-Erdre kasabasında meydana gelen olayda, şüpheli bir şahıs, karakoldaki kadın polis memurunu bıçakladı.

Polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan polisin silahını alarak kaçtı.

2 helikopter ve 200 polisli operasyon

Kaçan saldırganın yakalanması için iki polis helikopteri ve 200'den fazla polis memurunun katıldığı bir operasyon düzenlendi.

Şüpheli ile temas sırasında çatışma çıktı. Çatışmada bazı polisler hafif yaralandı; şüpheli ise öldü.

Saldırganın psikolojik problemleri olduğu belirtiliyor. 

Son Güncelleme: 28.05.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
Fransa
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