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Fransa’da polise saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın Puy de Dome bölgesinde, aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerinde silahlı saldırıya uğradı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:16
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Fransa’da polise saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın Puy de Dome bölgesinde, aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerinde silahlı saldırıya uğradı.

3 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Polislere ateş açan saldırgan, daha sonra bulunduğu evi ateşe verdi.

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