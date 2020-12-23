Fransa’da polise saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın Puy de Dome bölgesinde, aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerinde silahlı saldırıya uğradı.
3 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.
Polislere ateş açan saldırgan, daha sonra bulunduğu evi ateşe verdi.
Fransa’nın Puy de Dome bölgesinde, aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Fransa’nın Puy de Dome bölgesinde, aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerinde silahlı saldırıya uğradı.
3 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.
Polislere ateş açan saldırgan, daha sonra bulunduğu evi ateşe verdi.