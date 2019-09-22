Fransa’da Sarı Yelekliler yine sokaklarda

Fransa’da sarı yelekliler, gösterilerin 44’üncü haftasında Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Fransa’da akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris’te gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi’ne girmeye çalışan eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Polis, aynı zamanda Saint-Lazare tren garına girmeye çalışan eylemcileri biber gazı kullanarak engelledi.

Bercy Parkı’nda bulunan bir grup sarı yelekli de, araçlara çeşitli maddeler attı. Polis, göstericilere biber gazı kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde ise de eylemler yapıldı…eylemlerde 163 kişi gözaltına alındı.