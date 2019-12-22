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Fransa’da sarı yeleklilerin gösterileri 58. haftasında

22 Aralık 2019 Pazar 13:43
Fransa’da sarı yeleklilerin gösterileri 58. haftasında

Fransa’da sarı yelekliler, gösterilerin 58. haftasında Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 5 Aralık’tan bu yana devam ederken, sarı yelekli eylemciler, Paris’te Bastille Meydanı’ndan Clichy Mahallesi’ne kadar yürüdü. Düşük katılımla gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi.
Lyon’da protestocular eylem yasağına rağmen şehir merkezinde gösteri düzenlendi.
Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylem yapıldı.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018’de başlamıştı.
Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250’den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361’den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

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