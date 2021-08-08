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Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

08 Ağustos 2021 Pazar 23:50
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Fransa'da son 24 saatte 20 bin 450 Kovid-19 tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 450 artışla 6 milyon 305 bin 158’e yükseldi.

Son 24 saatte 30 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 112 bin 250’ye çıktı. Hastanelerde 1556'sı yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 685 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 44 milyon 739 bin 322'ye ulaştı, 37 milyon 231 bin 75 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 77 milyon 832 binden fazla doz aşı yapıldı.

Son Güncelleme: 09.08.2021 00:03
Anahtar Kelimeler:
FransaKoronavirüs
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