Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 292 ölüm

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 292 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 62 bin 268'e yükseldi.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 634 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 527 bin 509’a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 62 bin 268 yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 179 yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 731 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.