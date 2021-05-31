Fransa'da virüs deneyi: 5 bin kişilik konser düzenlendi

Paris'teki AccorHotels Arena'da düzenlenen konserde, salgın sürecinde canlı etkinliklerin yeniden hayata geçirilmesinin bilimsel olarak test edilmesi amaçlandı.

Katılımcılardan maske ve negatif test sonucu istense de sosyal mesafe kuralları uygulanmadı.

Deney kapsamında 5 bin kişi konser alanına geldi, 2 bin 500 kişi ise kontrol grubu olarak evlerde kaldı. Çalışmayla, konsere katılanlar arasında virüs yayılımının ne seviyede olacağı tespit edilecek.

Worldometer internet sitesine göre, Fransa'da şu ana kadar 5 milyon 666 biden fazla COVID-19 vakası görüldü. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 109 bini geçmiş durumda.