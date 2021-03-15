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Fransa’da yeni kısıtlamalar kapıda

Fransa’da artan vakalar nedeniyle hastaneler alarm veriyor. Başkent Paris’te yeni kısıtlamalar gündemde.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:08
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Fransa’da yeni kısıtlamalar kapıda

Fransa Ulusal Sağlık Kurumu Başkanı Jerome Solomon, virüsün yeni varyantlarının yoğun bakım ünitelerini doldurması ve sınırlı aşı tedarikinin aşılamayı azaltması nedeniyle Paris bölgesinin yeni bir kilitlemeye girebileceğini açıkladı.

Alınan tedbirlerin yeterli olmadığını kabul eden Salomon "durum karmaşık, gergin ve Paris bölgesinde kötüye gidiyor. Eğer kilitlememiz gerekirse bunu yapacağız" dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex ise ülke çapında kilitlenmeyi önlemek için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Castex "Bir kilitlenmeyi önlemek için mevcut tüm silahları kullanmalıyız. O halde aşı olalım, kendimizi koruyalım, test yaptıralım" dedi.

Fransa 6'ncı sırada 

Fransa, dünyanın altıncı en yüksek COVID-19 vakasına sahip ülke durumunda.

Pazar günü COVID-19’dan ölenlerin sayısı 140 kişi artarak, 90 bin 429'a yükseldi.

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