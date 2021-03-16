Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Fransa’da yeni mutasyon tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip corona virüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, 'Breton varyantı' adı verilen mutasyonu taşıyan sekiz kişinin görüldüğünü açıklarken Sağlık Genel Müdürlüğü tespit edilen sekiz kişinin PCR testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

16 Mart 2021 Salı 11:15
505 Okunma
Fransa’da yeni mutasyon tespit edildi

Corona virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilen mutasyonlarından sonra Fransa’da da yeni bir mutasyon ortaya çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Brittany bölgesinde 'Breton Varyantı' adı verilen yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiği belirtildi.

PCR TESTİNDE TESPİT EDİLEMİYOR

Le Monde'un haberinde Fransa Sağlık Genel Müdürlüğü, Breton varyantının sekiz hastada tespit edildiğini belirterek ön çalışmalara göre yeni mutasyonun diğer mutasyonlardan daha ölümcül veya bulaşıcı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı açıkladı.

Açıklamada, sekiz kişide yeni varyantın tespit edildiğini ve bu kişilerin Covid-19 PCR testinin negatif çıktığının altı çizildi. 

FRANSA'DA TOPLAM CAN KAYBI 90 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 78 bin 133’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 333 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 762'a yükseldiği aktarıldı.

NTV

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obama çifti Ramazan'a özel Müslümanlara yönelik bir program hazırlıyor
Obama çifti Ramazan'a özel Müslümanlara yönelik bir program hazırlıyor
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye: Kötü kokuya neden olmayın
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye: Kötü kokuya neden olmayın
Çin'den BM barış gücü askerlerine 300 bin doz aşı bağışı
Çin'den BM barış gücü askerlerine 300 bin doz aşı bağışı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim