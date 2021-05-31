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Fransa'daki firari asker etkisiz hale getirildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ağır silah taşıyan ve "tehlikeli" olduğu belirtilen firari eski askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:19
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Fransa'daki firari asker etkisiz hale getirildi

Darmanin, konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür eden Fransız bakan, söz konusu eski askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Neler yaşanmıştı?

Dordogne bölgesinde eski bir arkadaşının evine giderek ateş açan saldırgan, 2 kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan, çağrı üzerine olay yerine giden polislere de ateş etmiş, daha sonra kayıplara karışmıştı.

Güvenlik güçleri, 300'den fazla takviye kuvvetle bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Belçika'daki aşırı sağcı asker hala bulunamadı

Öte yandan, Belçika'da da 46 yaşındaki Jürgen Conings isimli aşırı sağcı askerin 17 Mayıs'ta birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karıştığı bildirilmişti.

Hala bulunamayan Conings için Interpol devreye girdi. 

Limburg'da bir camiye de saldırmayı planladığı ortaya çıkan Conings hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de uyarı yayımlamış, Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmaları istenmişti.

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:59
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