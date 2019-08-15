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Fransa’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü kutlandı

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:42
Fransa’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü kutlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müttefik kuvvetlerin Provans’ı Alman işgalinden kurtarmasının 75’inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de katıldığı kutlamalarda bir önceki dönem Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yoktu.

Haziran 1944’deki Normandiya Çıkarması’ndan iki ay sonra düzenlenerek Fransa’nın Alman işgali altındaki Provans bölgelerinin Müttefiklerce geri alınmasıyla sonuçlanan Dragoon Harekatı’nın 75’inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Fransa’nın güneyindeki bir sahil şehri St Raphael’de düzenlenen anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Cone ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy eşlik etti. Macron’dan bir önceki Fransa Cumhurbaşkanı François Holande’ın törene yoğun programı nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Fransa’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü kutlandı

Anma töreni, Fransa'nın güneyindeki Saint-Raphal'de 1960'larda eski Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle tarafından açılan ve Provans işgali sırasında öldürülen 464 askerin bedenlerinin bulunduğu bir mezarlıkta gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa adına girdikleri her savaşta ön cephede savaşan siyahi askerlerden meydana gelen “Pied-Noir” (Kara ayaklılar) birliklerinin resmi olmayan marşı "Le Chant des Africains" (Afrikalıların Şarkısı) ile başlayan tören Fransa Cumhurbaşkanı Memmanuel Macron’un konuşmasıyla devam etti.

Fransa’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü kutlandı

Konuşmasına Dragoon Harekatı’nda müttefik kuvvetlerin oynadığı rol için teşekkür ederek başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Müttefik güçlerin yardımıyla Fransa, 4 uzun yıl boyunca bağlı olduğu zincirleri kırdı. Çünkü cesur bir armada, işgalcilerin oyununu bozmak için ülkemizin sahillerine çıkarma yaptı. Normandiya’da ve Provans’da çıkarma gerçekleştirildi. 6 haziran ve 15 Ağustos yaşandı” ifadelerini kullandı.

Macron, “Fransa’nın yeniden fethi kuzeyde Manş kıyılarında başladı ve güneyde Akdeniz kıyısında devam etti. Bu sefer, bizi özgür bırakanların çoğu Fransız’dı” dedi.

Fransa’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü kutlandı

Dragoon Harekatı ile Fransa’nın güneyinde St Raphael, Toulon, Marsilya gibi birçok şehirde mücadelelerin başladığını vurgulayan Macron, 15 Ağustos 1944’ü Fransa için milli değerlerinin yeniden uyandığı bir olay olarak betimledi.

Tören öncesinde birbirleriyle samimi görüntüler veren Macron ve Sarkozy, tören sırasında da yan yana oturdu. Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı olduğu günden bu yana Sarkozy ile iyi ilişkileri daha önce de defalarca basına yansımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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