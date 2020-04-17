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Fransız bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı

Virüs yüksek sıcaklıkta uzun süre yaşayabiliyor .

17 Nisan 2020 Cuma 11:25
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Fransız bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı

Fransız bilim insanları koronavirüs (Covid-19) üzerinde yaptıkları deneylerde, virüsün yüksek sıcaklıklarda uzun süre yaşayabildiğini ortaya koydu. Yapılan araştırma neticesinde 92 derece sıcaklıkta koronavirüs 15 dakika boyunca hayatta kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgına karşı mücadele tüm dünyada sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. Fransa’da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Viroloji, Biyoteknoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji üzerine araştırmalar yapan Boris Pastorino ve ekibi koronavirüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi.

VİRÜS 92 DERECE SICAKLIKTA 15 DAKİKADA HAYATTA KALABİLİYOR

Söz konusu deneylerden koronavirüsün, 30 ve 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılıkta net bir düşüş görüldüğü ancak, yinede hayatta kaldığı sonucu çıktı. Yapılan araştırma neticesinde virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kalabildiği ve daha sonra etksini tamamen kaybettiği belirtildi.

DENEY SONUÇLARI HAKEM ONAYI BEKLİYOR

Elde ettikleri sonuçların resmiyet kazanması için hakem onayı beklediklerini belirten Pastorino elde ettikleri bulgular için “Laboratuvarda koronavirüs üzerinde çalışan personelin güvenliği için en uygun protokolün seçilmesine yardımcı olacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:32
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsFransa
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