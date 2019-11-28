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Fransız çiftçilerden Paris'te traktörlü eylem

Fransa’nın başkenti Paris bugün yeniden bir eyleme sahne oldu. Yaklaşık bin kadar traktörle Paris’e yola çıkan çiftçiler hükümetin tarım politikalarını ve uluslararası ticaret anlaşmalarını protesto etti.

28 Kasım 2019 Perşembe 12:22
Fransız çiftçilerden Paris'te traktörlü eylem

Bin kadar traktörle başkent Paris’e doğru yola çıkan çiftçilerin, ünlü Champs-Elysees Bulvarı yakınlarında toplandı.

Protesto eylemi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşme talebinde bulunan iki büyük çiftçi sendikası tarafından organize edildi.

Çiftçiler, Macron hükümetinin genel olarak tarım politikalarını ve bazı zirai ilaçların kullanımının yasaklamasının erkene almasını protesto etti. Fransız çiftçiler, Kanada ve Güney Amerika ülkelerinden tarım ürünleri ithalatına ilişkin yapılan Avrupa Birliği anlaşmalarına da tepki gösterdi. Çiftçiler söz konusu anlaşmaların ürünlerin ve üretimin kalitesini düşüreceğini savundu.

Macron hükümetinin son olarak kabul ettiği bir yasayla üreticilerin karlılık oranlarının arttırılmasına yönelik attığı adım da çiftçiler tarafından yeterli bulunmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Raktörlü Eylem
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