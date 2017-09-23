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Fransız çiftçilerin eylemi yankı buldu

Fransa'da hükümet, çiftçilerin, yabancı ot kontrolünü sağlamak amacıyla toprağa uygulanan ot ilacı etken maddesi Glifosat'ın yasaklanmaması talebiyle yaptıkları eylem üzerine geri adım attı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 11:28
Fransız çiftçilerin eylemi yankı buldu

Fransa'da hükümet, çiftçilerin, yabancı ot kontrolünü sağlamak amacıyla toprağa uygulanan ot ilacı etken maddesi Glifosat'ın yasaklanmaması talebiyle yaptıkları eylem üzerine geri adım attı.

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, RTL televizyon kanalına yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun gelecek ay Avrupa'da kullanım ruhsatını 10 yıl uzatmayı oylayacağı, Fransız hükümetinin ise daha önce kısa zamanda yasaklanmasını talep ettiği Glifosat için 5-7 yıllık geçiş süreci isteyebileceklerini kaydetti.

Bu zamanın kamu ve özel sektör araştırmalarıyla tarımda Glifosat'ın alternatiflerinin geliştirilmesi için kullanılabileceğini ifade eden Travert, aynı zamanda bu süre boyunca Glifosat kullanımının da yavaş yavaş terk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Fransa'da çiftçiler, bugün sabah saatlerinde Paris'in Şanzelize Caddesi'nin bir bölümünü samanlarla kapatarak hükümetin Glifosat politikasını protesto etmiş, çiftçiler aynı kapsamda daha önce de benzer eylemler yapmıştı.

Glifosat'ın yasaklanması çabalarının en önemli aktörü Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, bugün protestocu çiftçilerin yanına giderek kendileri ile görüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün uzmanlaşmış kanser kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, GDO’lu ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inde kullanılan Glifosat'ın insanlarda muhtemelen kanser yaptığını açıklamıştı.

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