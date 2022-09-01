Fransız doktor, Prenses Diana'nın son anlarını yıllar sonra anlattı

31 Ağustos 1997'de geçirdiği trajik trafik kazası ile hayata veda eden Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti ancak kaza ile ilgili soru işaretleri aradan geçen çeyrek asra rağmen hala sona ermedi.

İngiltere ve dünyadaki hayranları prensesi ölümünün 25. yılında anarken, Diana'yı canlı gören son insanlardan biri olan Fransız doktor Frederic Mailliez o anları Associated Press'e anlattı.

EVİNE DÖNERKEN TESADÜFEN FARK ETTİ

Adının her zaman bu trajik kaza ile anılacağının farkında olduğunu belirten Fransız doktor, prensesin son anları için kendini biraz sorumlu hissettiğini belirtti ve o anları anlattı;

31 Ağustos gecesi bir partiden evine dönerken kazaya tesadüfen denk gelen Mailliez, Alma tüneline girerken neredeyse ikiye bölünmüş, dumanlar içerisinde bir Mercedes gördü.

"Enkaza doğru yürüdüm. Kapıyı açtım ve içeri baktım. Araçta dört kişi vardı. İkisinde hiçbir tepki yoktu, görünüşe göre hayatlarını kaybetmişlerdi. Aracın sağ tarafındaki iki kişi hayattaydı. Öndeki yolcu çığlık atıyordu, arkadaki kadın yolcu ise aracın zemininde dizlerinin üzerindeydi, başı aşağı doğru eğilmişti, nefes almakta güçlü çekiyordu, acil olarak yardıma ihtiyacı vardı."