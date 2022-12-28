Fransız gazetecinin Müslümanlar hakkındaki ifadesi tepki çekti

Fransız haber kanalı CNEWS'da dün gündemi ele alan "Güzel Ekip" programında Fransız gazeteci Dassier, "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil, bu kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

Dassier'in bu ifadeleri sol akım siyasetçiler ve Fransız Twitter kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekilli Aymeric Caron, Twitter'dan "Uzun süredir haber kanalı olmayan CNEWS'da bir kez daha ırkçı söylem" şeklinde paylaşımda bulunarak, bu kanalda "güvensizlik, göç ve İslam" dışında başka meselelerden bahsedilmediğine işaret etti.

LFI Milletvekilli Thomas Portes, Dassier'in ırkçılığını ortaya döktüğünü kaydetti.

Bir Fransız Twitter kullanıcısı, Dassier'in bu sözlerinin "midesini bulandırdığını" belirterek, diğer bir kullanıcı ise Fransa'da bir kişiye veya gruba dini aidiyeti nedeniyle iftira atmanın 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezası olduğunu hatırlattı.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Cumhuriyet" kelimesini bu tarz "bölücü ifadeler" kullanan Dassier'in kavramadığı yorumunda bulundu.