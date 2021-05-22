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Fransız gümrük yetkilileri,yolcuların Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:36
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Fransız gümrük yetkilileri,yolcuların Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi

Gümrükte 100’ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı

Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet'in İstanbul-Basel seferi ile 11.20'de İsviçre’nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye'de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.

Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet’in İstanbul-Basel seferi ile 11.20’de İsviçre’nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.

Gümrükte 100’ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı. Test yapacak uzmanların havalimanında bulunmaması nedeniyle Basel itfaiyesi personeli test yaparken, test sisteminin sık sık çökmesiyle yaşanan kaos yolcuları çileden çıkardı.

YOLCULAR BEKLETİLDİ

Test krizi nedeniyle aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yolcular saatlerce Basel Euroairport Havaalanı’nda bekletildi.

Son Güncelleme: 22.05.2021 22:43
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