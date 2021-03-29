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Fransız ilaç firmasına 2,7 milyon euroluk 'zayıflama hapı' cezası

Paris'te bir mahkeme, Fransız ilaç şirketi Servier'e, ürettiği zayıflama ilacı "Mediator"un ölümlere yol açtığı gerekçesiyle 2,7 milyon euro ceza verdi.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:10
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Fransız ilaç firmasına 2,7 milyon euroluk 'zayıflama hapı' cezası

BFM televizyonunun haberine göre, Servier şirketi, "Mediator" adlı ilacı nedeniyle "taksirle öldürme" ve "aldatma" suçlarından 2,7 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca, Fransız ilaç düzenleyici ANSM'ye de 303 bin euro para cezası verdi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, en az 500 kişinin, söz konusu ilaçtaki etken madde nedeniyle kalp kapakçığı rahatsızlığı geçirerek hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

"Zayıflama hapı" olarak sunulan ilaç, 2009 yılında satıştan kaldırılmıştı.

Şirketten açıklama gelmedi

Servier şirketinden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Şirket, daha önce bazı mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Mediator isimli ilaç, Fransa pazarından çekilmeden yaklaşık 10 yıl önce İspanya, İtalya ve ABD'de satıştan kaldırılmıştı.

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