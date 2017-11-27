Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Fransız liselerinde grev kararı

Fransa devletinin Fransa dışındaki eğitim kurumlarına getirdiği bütçe kesintisine tepki gösteren dünya genelinde 500'den fazla lise ve eğitim kurumu greve gitti.

27 Kasım 2017 Pazartesi 22:20
Fransız liselerinde grev kararı
banner10

Orta dereceli eğitim sendikası SNES-FSU'nun çağrısı ile hükümetin, Yurt dışında Fransızca Eğitimi Ajansı (AEFE) bütçesinden 33 milyon avro kesintiye gitmesi kararına tepki olarak, dünya üzerinde 137 ülkede bulunan Fransız eğitim kurumlarında derslerin yapılmayacağı bildirildi.

Dünyada 500'den fazla Fransız eğitim kurumlarında 350 bine yakın öğrencinin eğitim aldığı belirtilen çağrıda, bütçe kesintisi ile bu okullarda istihdam edilen personelin durumunun kaygı verici hale geldiği vurgulandı.

Sendikanın çağrısında, Fransa dışındaki okulların bütçesinde yüzde 10 oranında kesinti öngören uygulamanın, gelecek üç yıl içinde 500 eğitimci kadrosunun iptal edilme tehlikesini doğurduğu belirtildi.

Fransız basını, bugün başlayan grevin ilk gününde özellikle Asya ülkelerinde katılımın yüksek oranlarda olduğu bilgisini paylaştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim