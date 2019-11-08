Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Fransız polisi 'sarı yelekliler'e uyguladığı şiddetten yargılanacak

'Sarı yelekliler'in eyleminde göstericilere şiddet uygulamakla suçlanan iki polis mahkemeye sevk edildi.

08 Kasım 2019 Cuma 10:32
Fransız polisi 'sarı yelekliler'e uyguladığı şiddetten yargılanacak

Fransa’da iki polisin, 'sarı yelekliler'in 1 Mayıs'ta yaptığı eylemde göstericilere uyguladığı şiddet gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) polisin 'sarı yelekliler'in gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturmalar kapsamında, bir polisin göstericiye tokat attığı, diğer polisinin de bir başka eylemciye büyük taş attığı gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi. 

Açıklamada, polislerin ne zaman hakim karşısına çıkacağına ilişkin bilgi verilmedi.

 'Sarı yelekliler'in gösterileri başladığından bu yana ilk kez polis, eylemcilere karşı uyguladığı şiddet nedeniyle yargılanmış olacak.

Polisin, geçen yıl 17 Kasım'da başlayan eylemlerde uyguladığı şiddet ülkede tartışma konusu olmuştu.

IGPN, polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan kararı şubatta onaylamıştı.

Mediapart internet sitesinin haberinde, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin elinin koptuğu, 23 kişinin gözünü kaybettiği, 268 kişinin başından, 15 kişinin elinden, 64 kişinin vücudundan, 26 kişinin sırtından ve 106 kişinin bacaklarından yaralandığı belirtilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fransız Polisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyarderlerin serveti 2013'ten bu yana ilk defa geriledi
Milyarderlerin serveti 2013'ten bu yana ilk defa geriledi
Almanya’da patlama… En az 35 madenci…
Almanya’da patlama… En az 35 madenci…
Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu
Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim