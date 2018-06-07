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Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
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Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!

Fransa'da bir talihli, şans oyunu "My Million"dan iki yıldan kısa süre içinde ikinci kez bir milyon Euro kazandı. 

07 Haziran 2018 Perşembe 10:36
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!

Fransa'da bir talihli, şans oyunu "My Million"dan iki yıldan kısa süre içinde ikinci kez bir milyon Euro kazandı. 

BBC'nin haberine göre, Fransa'nın güneydoğusunda yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen talihli, 2016 yılı kasım ayında şans oyunundan kazandığı bir milyon Euro’nun ardından geçen ay yine bir milyon avroluk ikramiyenin sahibi oldu. 

Şanslı biletin satıldığı Haute-Savoie bölgesindeki gazete bayisi, talihlinin bir milyon Euro’luk son ikramiyeyi umursamadığını açıklarken, Fransız basını, yine büyük ikramiye kazanmayı ümit eden talihlinin şans oyunları oynamaya devam etmeyi planladığını yazdı.
Matematikçiler talihlinin 2 yıldan kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanmasını 16 trilyonda bir ihtimal olduğunu belirtti.

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