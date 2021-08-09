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Fransızlar, artık sağlık pasaportu beyan etmeden kafe, restoran ve tren gibi günlük yaşam rutinlerine katılamıyor

Koronavirüsün Delta varyantı yüzünden dördüncü dalgayı yaşayan ülkelerden olan Fransa'da, üst üste dört haftasonu protestolar düzenlenmesine rağmen, aşı mecburiyeti anlamına gelen sağlık pasaportu beyanı zorunluluğunun daha geniş kapsamlı uygulanmasına geçildi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:01
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Fransızlar, artık sağlık pasaportu beyan etmeden kafe, restoran ve tren gibi günlük yaşam rutinlerine katılamıyor

umhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık pasaportuna yönelik protestolarla geçen dördüncü haftasonunun geride bırakıldığı Fransa'da, gündelik yaşamın rutinleri için de Kovid-19 durumuna dair pasaport beyanı zorunluluğu yürürlüğe girdi. Üç haftadır uygulamadaki sinema, konser ve müzelere girişte sağlık pasaportu beyanı zorunluluğu bugünden itibaren kafe, restoran ve trenler için de uygulanmaya başlandı. 

Girişte QR kodu okutarak

QR kodu şeklindeki pasaport, kişinin Kovid geçirip geçirmediğini, yakın zamanda Kovid testinin negatif sonuçlanıp sonuçlanmadığını, Kovid aşısı olup olmadığını gösteriyor. Yani sağlık pasaportu, adı konulmamış bir aşı zorunluluğu anlamına geliyor.

Uygulamanın çapının genişlemesine karşı cumartesi günü başkent Paris dahil ülkenin 198 noktasında düzenlenen protestolara resmi verilere göre 250 bin civarında katılım olurken, aşılarla ilgili şüphelere ya da özgürlüklerin ihlal edildiğine dair itirazlara Macron itibar etmedi.  

Kapanmada aylarca kepenk indirmek zorunda kalan kafe-bar-restoranlar, haftaya sağlık pasaportu zorunluluğunun tedirginliğiyle başladı. 

'Biz polis değiliz ki'

Paris'teki bir kafeye oturan iki müşteriye hizmet vermeyi reddetmek zorunda kalan Mirela Mihalca"Sağlık pasaportları olmadığından yapabileceğim bir şey yok. Bazıları hemen anlıyor, bazıları anlamaya yanaşmıyor. Zor olacak, ne de olsa biz polis değiliz" diye yakındı. 

Bordeaux'daki bir kafenin işletmecisi David Fourton, yeni kuralları 'bela' diye niteleyip sağlık pasaportu kontrolü için ilave eleman almak zorunda olduklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Müşterileri geri çevirirsek tepki olmayacak mı? Kesinlikle işleri yavaşlatacağı gibi yoğun zamanlarda tam bir karmaşa yaratma riskini de taşıyor."

Macron, uygulamanın, şimdilik nüfusun yüzde 55'ten fazlasının iki doz aşı olduğu Fransa'da aşılama sürecini daha da hızlandıracağını umuyor. Danışmanları, uygulamanın açıklanmasından beri ilk doz aşı olmak için neredeyse 7 milyon yeni rezervasyon yapıldığını belirtti. 

'Bu, bir iyi yurttaş olma meselesi'

Gelecek yıl seçim sınavından geçecek olan cumhurbaşkanı, son günlerde mesajını iletmek için gençler arasında popüler sosyal medya platformu TikTok'ta defalarca boy gösterdi. Cuma günkü son videosunda "Aşı olun. Aşı olun. Aşı olun" çağrısı yapan Macron, "Bu, bir iyi yurttaş olma meselesi. Dostlarımıza, komşularımıza, büyük anne ve babalarımıza Kovid bulaştırırsak, özgürlüğümüzün hiçbir değeri kalmaz. Özgür olmak aynı zamanda sorumlu olmaktır" diye ekledi. 

'Diktatörlükte yaşadıklarını söyleyecek kadar delirmişler'

Paris Match'a verdiği röportajda protestoculara "Diktatörlükte yaşadıklarını söyleyecek kadar muhakemelerini kaybetmişler" tepkisini gösteren Macron, "Onların radikal şiddetine teslim olmayacağım" dedi. 

Protestolara rağmen, anketler, Fransızların net çoğunluğunun kafe-restoran-trenlere genişletilmesi dahil sağlık pasaportu uygulamasını desteklediğine işaret ediyor. 

Anayasa Konseyi, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık pasaportu uygulaması getiren Kovid-19 ile mücadele yasasını 5 Ağustos'ta bazı değişiklikler yaparak onaylamıştı. Hastane-bakımevi çalışanları ve itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren yasa, belli etkinlik ve mekanlara giriş için aşı olduğunu, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 pasaportu uygulamasının çapını genişletmişti.

Son Güncelleme: 09.08.2021 16:46
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