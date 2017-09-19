Fransızların yarısı doktora gitmekten çekiniyor

Fransızların yarısının, söyleyebileceklerinden korktuğu için doktora gitmediği belirlendi.

BVA şirketinin yaptığı araştırmaya göre, ankete katılan Fransızların yüzde 78'i, daha önceki deneyimlerinde, randevu sırasında doktorların bazı yargıları ve söylediklerinden rahatsız olduklarını bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 50'si söyleyebileceği şeylerden korktukları için doktora gitmeyi ertelediklerini ifade ederken, bu oranın kadınlarda yüzde 83'e ulaştığı belirlendi.

Araştırmaya göre, Fransızların yüzde 38'i benzer nedenlerle aldıkları randevuyu iptal ederken, yüzde 25'i ise doktora gitmeyi tamamen bıraktığını kaydetti.

Araştırmada, hastaların en çok doktorların nazik olmamaları ve uygun olmayan tavsiyelerinden korktuğu belirlendi.