Fransızların yüzde 37'si Macron'un siyasetini doğru bulmuyor

Fransızların yüzde 37'si Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasetini "doğru" bulmadığını belirtti.

BVA adlı araştırma şirketinin 4-5 Haziran'da 18 yaşından büyük bin 18 kişiyle yaptığı ankette, Fransızların yüzde 31'inin Macron'un siyasetini "doğru" bulduğu ve yüzde 37'sinin de "doğru" bulmadığı bildirildi. Bu oranın Macron'un selefi François Hollande'ın cumhurbaşkanlık görevinin ilk yılındaki oran ile aynı olduğu ifade edildi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 55'i Macron'un fakirler için yaptıklarını yeterli bulmadı, yüzde 11'i ise Macron'un fakirler için "çok fazla" şey yaptığını ifade etti.

Ankette, Fransa'da sosyal yardımların çok olduğunu düşününlerin oranı yüzde 59 iken, katılımcıların yüzde 39'u ise sosyal yardımların az olduğunu belirtti.

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikaları çerçevesinde çok sayıda sektörde planlanan değişiklikler nedeniyle ülkede bir süredir grev ve gösteriler düzenleniyor. Haftanın belli günleri düzenlenen grevler dışında, 22 Mart'ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Havacılık, demiryolu ve enerji sektörlerinin haziran ayının sonuna kadar grevlere devam edeceği açıklanırken, üniversitelerde devam eden blokaj eylemlerinin sertleşmesi bekleniyor.