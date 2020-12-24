Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı

Frost: "İngiltere 1 Ocak'tan sonra tamamen bağımsız olacak"

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını ifade etti.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:03
910 Okunma
Frost: "İngiltere 1 Ocak'tan sonra tamamen bağımsız olacak"

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını ifade etti.

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlamasının ardından açıklama yaptı.

İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını söyleyen Frost, AB ile varılan ticaret anlaşmasının duyurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Frost, "Ülkemiz 1 Ocak'ta bir kez daha tam bağımsız bir ülke olarak yeni bir yolculuğa başlıyor. Geleceğimiz ve refahımız bizim elimizde. Gelişeceğimize ve başarılı olacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 292 ölüm
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 292 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 574 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 574 ölüm
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim