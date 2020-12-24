Frost: "İngiltere 1 Ocak'tan sonra tamamen bağımsız olacak"

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını ifade etti.

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlamasının ardından açıklama yaptı.

İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını söyleyen Frost, AB ile varılan ticaret anlaşmasının duyurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Frost, "Ülkemiz 1 Ocak'ta bir kez daha tam bağımsız bir ülke olarak yeni bir yolculuğa başlıyor. Geleceğimiz ve refahımız bizim elimizde. Gelişeceğimize ve başarılı olacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.