Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98684
ALTIN
191.678
DOLAR
4.6156
STERLİN
6.1694
EURO
5.3977
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Fuego Yanardağı'ndaki patlama: Ölü sayısı 69’a ulaştı!

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

05 Haziran 2018 Salı 09:25
Fuego Yanardağı'ndaki patlama: Ölü sayısı 69’a ulaştı!

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü Direktörü Fanuel Garcia, şimdiye kadar 69 kişinin cesedinin bulunduğunu, bunlardan 17'sinin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

Garcia, "Cesetlerin kimliklerini belirlemek bizim için çok zor çünkü ölenlerden bazıların yüzleri, bazılarının parmak izleri yok. Kimlik tespiti için diğer yöntemlere başvurmak zorunda kalacağız. Mümkün olursa kimlik belirlemek için DNA örnekleri alacağız." dedi.

Devlet Başkanı Jimmy Morales de felaket bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Kurtarma ekipleri, lavların arasında kalan en az 10 kişiyi helikopterlerle kurtardı.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü sanılıyor.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı, 3 bin 200'den fazla  kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çekiyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamboçya'da muhalefet liderinin serbest kalma talebine ret
Kamboçya'da muhalefet liderinin serbest kalma talebine ret
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Yunanistan ile Makedonya arasındaki ‘isim sorunu’
Yunanistan ile Makedonya arasındaki ‘isim sorunu’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim