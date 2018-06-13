Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı.

News Americas Now'da yer alan haberde, 10 gün önce patlamaların başladığı yanardağ çevresinde şimdiye kadar 114 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Guatemala'da 4 binden fazla kişi, 3 Haziran'daki patlamadan bu yana barınaklarda kalıyor.

Yetkililerin yanardağdaki hareketliliği önceden fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.