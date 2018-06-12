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Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Guatemala'daki FuegoYanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle kaybolan 200 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

12 Haziran 2018 Salı 16:31
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar

BMMYK Sözcüsü AndrejMahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Resmi verilere göre dün itibarıyla 12 bin 784 kişi tahliye edildi, 110 kişi öldü, 57 kişi yaralandı ve 200 kişi de hala kayıp." dedi.

Lav akıntısı, zehirli gazlar, sıcak kül ve kayaları getiren volkanik aktivitelere rağmen, kaybolan 200 kişiyi kurtarma çalışmalarının dün de devam ettiğini aktaran Mahecic, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini kaydetti.

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Guatemala'daki FuegoYanardağı'nda 9 gün önce meydana gelen patlamaların ardından güvenlik gerekçesiyle kurtarma çalışmalarına ara verildiği duyurulmuştu.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, FuegoYanardağı'nda meydana gelen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak olan volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğu bildirilmişti.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 16:33
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