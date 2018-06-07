Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
banner34

Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 99

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:42
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 99

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 99 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının meydana gelen yeni patlamalar nedeniyle aksadığı, kayıp olan kişilerin hayatta kalma şanslarının çok az olduğu kaydedildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Pasifik'te yazın ilk tropik fırtınası
Doğu Pasifik'te yazın ilk tropik fırtınası
İşte Müslümanların örnek alması gereken tavır
İşte Müslümanların örnek alması gereken tavır
Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi
Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim