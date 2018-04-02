Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114442
ALTIN
171.480
DOLAR
3.9739
STERLİN
5.5929
EURO
4.8983
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
'Mutsuzken 1 paket çikolata yerim diyorsanız' bu haber sizin için!
'Mutsuzken 1 paket çikolata yiyebilir...
Yediğimiz her öğünde 114 parça plastik yutuyormuşuz!
Her öğünde 114 parça plastik...
Proteini yüksek, kalorisi düşük cin mısırı geliştirildi!
Bu mısırın proteini yüksek, kalorisi...

Fukuşima'nın hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolar

Japonya'da Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'nin hizmetten çıkarılmasının maliyetinin 75 milyar doları bulabileceği belirtildi...

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:13
Fukuşima'nın hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolar

Japonya'da Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'nin hizmetten çıkarılmasının maliyetinin 75 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberde, 2011'de deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nin hizmetten çıkarılmasının, Nükleer Hasar Tazminatı ve Hizmetten Çıkarma AŞ'nin (NDF) yaptığı hesaplamaya göre, 75 milyar dolara mal olmasının beklendiği ifade edildi.

NDF'nin hazırladığı finansal planı hükümete sunacağı kaydedildi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den BMGK'nin İsrail soruşturmasına ret
ABD'den BMGK'nin İsrail soruşturmasına ret
Doğu Guta'dan 130 bin kişi ayrıldı
Doğu Guta'dan 130 bin kişi ayrıldı
Afganistan'daki hava saldırısında ölü sayısı artıyor!
Afganistan'daki hava saldırısında ölü sayısı artıyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim