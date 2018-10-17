Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98729
ALTIN
224.305
DOLAR
5.6796
STERLİN
7.4606
EURO
6.5722
YouTube'tan giriş yapma sorununa ilişkin açıklama
YouTube: geri döndük
Zenginler için üretildi!
Zenginler için üretildi!
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli?
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar...
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
banner40

G7'den "Kaşıkçı" açıklaması

G7 üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:07
G7'den "Kaşıkçı" açıklaması

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7'nin dışişleri bakanları, dönem başkanı Kanada'da toplandı. Toplantının ardından bakanlar ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasından büyük rahatsızlık duyulduğu belirtildi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilciliği olarak ifade özgürlüğünü savundukları vurgulanan açıklamada, "Özgür basının korunmasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz. Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından sorumlu olanların hesap vermesi gerekir. Türk-Suudi iş birliğini teşvik ediyoruz ve Suudi Arabistan Krallığı'nın açıklandığı gibi eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütmesini bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı. 

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından Suudi Arabistan yönetimine tepkiler sürüyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
G7Suudi Gazeteci KaşıkçıCemal KaşıkçıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
Venezuela bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
İtalya'da belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı
İtalya'da belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı
FBI'dan Porto Riko'da belediye binasına baskın
FBI'dan Porto Riko'da belediye binasına baskın

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim