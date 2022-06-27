G7 liderler zirvesi Putin ile alay etti

G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başladı. Zirvenin ana konuları arasında Rusya’nın saldırganlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, NATO’nun rolü, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık, salgın, uluslararası kuruluşların sorunları çözmekteki kararlık ve ortak iş birlikteliklerinin yer alacağı belirtildi. Ancak zirveye liderlerin Putin sözleri damgasını vurdu.

Zira G7'ye katılan ülke liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'i ti'ye aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz' dedi

PUTİN'İN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINA GÖNDERME

Johnson'un bu sözleri üzerine Putin'in üstsüz bir şekilde ata bindiği fotoğrafa gönderme yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 'Üstsüz ata binme' önerisinde bulundu.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in 'Ah evet en iyi fikir bu' sözleri gülüşmelere neden oldu.

KREMLİN PAYLAŞTI, ANINDA VİRAL OLDU

Sert lider imajı ile bilinen Putin'in Sibirya'daki tatiline air görüntüler Kremlin tarafından sıklıkla kamuoyu ile paylaşılıyor. G7 liderlerinin ti'ye aldığı fotoğraf da tam da bu amaca hizmet etmesi için Kremlin tarafından yayınlanmıştı.

2009 yılında Putin, güney Sibirya'nın Tuva bölgesinde ata binmiş, Putin'in bu pozu viral olmuştu.