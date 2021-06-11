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G7 Liderler Zirvesi’nde 'koronavirüs' paniği

G7 zirvesinde görevli bir polis memurunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

11 Haziran 2021 Cuma 20:53
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G7 Liderler Zirvesi’nde 'koronavirüs' paniği

Dünya ekonomisinin en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesinin 47.’si İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda bugün başladı. Bugünden itibaren 3 gün boyunca dünya gündeminin masaya yatırılacağı zirvenin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgınından bu yana ilk kez gerçekleştirilen G7 zirvesinin ilk toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya geldi. G7 liderleri, toplantıya başlamadan önce aile fotoğrafı çektirdi.

JOHNSON: ÜLKELERİN EKONOMİLERİ TOPARLANMALI

Aile fotoğrafının ardından toplantı başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson açılış konuşmasına liderlerle yüz yüze görüşmenin gerçekten harika olduğunu söyleyerek başladı.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en “sefil” salgın sürecinden geçtiğini belirten Johnson, bu toplantının yapılması gerektiğini çünkü pandemiden ders alınması ve son 18 ayda yapılan hataların tekrar edilmediğinden emin olmaları gerektiğini ifade etti.

“Ülkelerin ekonomileri toparlanmalı, toparlanma potansiyeline de sahip olduklarını düşünüyorum. Bu konuda iyimser olmak için nedenlerim var” diyen Johnson, bir önceki mali krizde yapılan hataları tekrarlamamanın hayati olduğunu vurguladı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

G7 zirvesinde görevli bir polis memurunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Devon ve Cornwall Polisi, testi pozitif çıkan memur ile onunla yakın temaslı 12 memurun kendilerini karantinaya aldığını bildirdi.

Öte yandan memurun, G7 zirvesinde görevli polis memurlarını ağırlamak için kiralanan vapurda kaldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
G7 Liderler Zirvesi
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