G7 ülkeleri Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek

G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamada, Belarus'a çağrıda bulunularak Rusya'nın, topraklarını kullanmasına izin vermemesi istendi.

Açıklamada, Belarus'un Rusya'nın açtığı savaşa daha doğrudan dahil olması halinde de bunun Belarus yönetimine maliyetinin büyük olacağı ifade edildi.

G7 ülkelerinin daha çok hayat kurtarmak amacıyla Ukrayna'nın başta hava savunması olmak üzere acil askeri ve savunma teçhizatı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çabaları artırmayı bir kez daha taahhüt ettikleri vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin adil ve kalıcı bir barışı teşvik etme çabalarını memnuniyetle karşılayan G7 üyeleri, Rusya'ya saldırılarını durdurması ve kuvvetlerini Ukrayna'nın tüm topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak çekmesi çağrısında bulundu.

Afganistan'daki Taliban yönetiminin kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya alma kararına tepki gösteren G7 Dışişleri Bakanları, bu ülkede kadın ve kız çocuklarının insan hakları ve temel özgürlüklerini kullanabilmelerine yönelik sert kısıtlamaları şiddetle kınadı.