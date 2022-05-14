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G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı

14 Mayıs 2022 Cumartesi 23:15
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G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı

G7 ülkelerin dışişleri bakanları Almanya’nın Schleswig Holstein eyaletinde bir araya geldi. Moskova yönetimine Ukrayna savaşına son verme çağrısı yapıldı. Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşıydı.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride Moskova yönetimine Ukrayna savaşına son verme çağrısı yapıldı. Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Ukrayna'ya gerektiği sürece silah sağlamaya devam edileceği ve savaştan kaynaklanan küresel gıda kıtlığını gidermek için çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada "Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak ve sona erdirmek için çabalarımızı mümkün olduğunca çabuk hızlandıracağız" ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 14.05.2022 23:19
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