Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkıyor

Şampiyonlar Ligi’nde istediğini alamayan Galatasaray grubun son maçında PSG ile karşılacacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray PSG yenerse, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmak için Club Brugge Real Madrid maçının sonucunu bekleyecek. Peki PSG Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler ve kadrolar…

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü Paris'te oynanacak. Zorlu maçında başlama saati 23:00 olarak açıklandı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda

PSG

Navas, Meunier, T. Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar

GALATASARAY’IN KADROSU

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge’ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son maçlar öncesi Paris Saint Germain grup liderliğini, Real Madrid ise ikinciliği garantiledi.