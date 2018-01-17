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Gambiya'da her 100 kişiden 1'i AIDS hastası

Gambiya'da 21 bin kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün (HIV) neden olduğu AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) hastası olduğu bildirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:39
Gambiya'da her 100 kişiden 1'i AIDS hastası
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Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da 21 bin kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün (HIV) neden olduğu AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) hastası olduğu bildirildi.

Gambiya'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütü HIV/AIDS Ağı Başkan Lamin D. Njie yaptığı açıklamada, ülkede 21 bin kişinin AIDS hastası olduğunu, bunların 7 bininin tedavi altında bulunduğunu ifade etti.

Njie, halkın AIDS'e karşı ilgisizliğine vurgu yaparak, hastalık ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Gambia'daki UNAIDS'ın Batı Afrika Acil Durum Planı ve BM Ortak Programı iş birliğinde ülkede HIV/AIDS ile mücadele konusunda program yaptığını hatırlatan Nije, programda elde edilen fonların AIDS hastalarının tedavi, bakım ve desteğinde kullanılacağını vurguladı.

Eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh, AIDS hastalığının yaygın görüldüğü Gambiya'da 2007 yılında virüse karşı yerel ilaç bulunduğunu açıklamış ve bunların kullanılmasını tavsiye etmişti. Halkın Jammeh'in tavsiyesine uyması sonucu HIV daha da yaygınlaşmıştı.

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