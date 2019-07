Game of Thrones'a Türk aktör

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Antheus karakteriyle yıldızı parlayan, ardından Payitaht Abdülhamid de Holo Paşa rolüyle seyirci karşısına çıkan Alper Atak, kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.

"KADROYA SEÇİLDİ"

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre Atak, HBO'nun kült dizisi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yakında çekilmesi planlanan sinema filminin oyuncu kadrosuna seçildi.

Alper Atak Payitaht Abdülhamid dizisinde Holo Paşa'yı canlandırıyor.

SÖZLEŞME YAPILDI



Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Alper Atak, aldığı davet üzerine ABD'ye gidip film ekibiyle görüştüğünü söyledi: "Game of Thrones'un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık. Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler. Şimdi kendilerinden çekimler için haber bekliyorum. Oynayacağım rol de belli ama sözleşme gereği bunu söylemem doğru olmaz. Benim için çok heyecan verici. Görüşme süreci de güzel bir tecrübe oldu."



Oyuncu, "Sizinle nasıl bağlantı kuruldu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Geçen yıl San Francisco Eyalet Üniversitesi'nin tiyatro bölümünde 6 ay boyunca ileri oyunculuk dersleri almıştım. Oradaki bir hocamızın aracılığıyla bağlantı kuruldu benimle."

DEVAM DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLADI

Naomi Watts devam dizisinde "İzleyiciler yeni şeyler keşfedecek" dedi.

HBO yapımı Game of Thrones devam dizisinin orijinal serinin de çekildiği Kuzey İrlanda’da başladığı duyuruldu. İsmi henüz açıklanmayan devam dizisinde başlıca rolleri Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan ve Dixie Egerickx paylaşıyor. Jane Goldman ve George R.R. Martin'in kendi yarattıkları hikayeden uyarladıkları dizi, Game of Thrones'da karşılaştığımız hikayenin binlerce yıl öncesinde, Westeros’ta yaşanan olayları takip edecek. Hikaye, ana dizide karşılaştığımız gizemlerin başladığı dönemlere geri dönerek Westeros’un ürkütücü sırlarını açığa çıkaracak.

FİLMLE İLGİLİ BİLGİ YOK

Song Of Ice And Fire serisi Game of Thrones'a uyarlanan ABD'li yazar George R.R. Martin, daha önce serinin film versiyonunun da olacağını ama bu projede kendisinin yer almayacağını açıklamıştı. Martin Game of Thrones dünyasının oldukça zengin olduğunu ve bu nedenle seriden bağımsız yeni hikayelerin yazılabileceğini, bunların da filme uyarlanabileceğinisöylemişti.