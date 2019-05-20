Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Game of Thrones finalinde 'günümüzden bir obje': Plastik su şişesi

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:25
Game of Thrones finalinde 'günümüzden bir obje': Plastik su şişesi
banner44

Milyonlarca kişinin izlediği Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin Pazar akşamı yayınlanan final bölümünde bir sahnede, plastik bir su şişesi unutulduğu fark edildi. Dikkatli izleyiciler, su şişesinin görüldüğü sahneyi sosyal medyada paylaştı.

Plastik şişenin Samwell Tarly'nin oturduğu sandalyenin ayağının arkasında unutulduğu görülüyor.

2 hafta önce yayınlanan bölümde de kahze zinciri Starbucks'a ait bir karton kahve bardağı görülmüştü.

banner41
Dizinin başlıca karakterlerinden Daenerys Targaryen'in yemek masasında duran, üzerinde plastik kapağı bulunan kartondan Starbucks bardağı, sosyal medyada diziyle alay edilmesine neden olmuştu.

Game of Thrones sahnesiTelif hakkıHBO
Image captionKahve bardağının görüldüğü Game of Thrones sahnesi

Dizinin yayıncısı HBO da yaptıkları hataya gelen yorumlara esprili bir dille yanıt vermiş ve "Son bölümde görünen latte (sütlü kahve) bir hataydı. Aslında Daenerys bitki çayı siparişi vermişti" yazmıştı.

HBO'nun dizinin internet versiyonunda hatalı sahneyi çıkardığı görülmüştü. Plastik su şişesinin görüldüğü sahne için de aynı yöntem uygulanacak mı bilinmiyor.

Öte yandan George RR Martin'in kitabından uyarlanan ve yaklaşık 10 yıldır süren dizinin son sezonu, geniş bir hayran kitlesinin de tepkisini çekmişti.

Dizinin son bölümlerinin, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı sonrası, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatılmış, HBO'ya yapılan çağrıya 500 binden fazla izleyici imza vermişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke bu olayı konuşuyor… Dedektörle servet buldu!
Ülke bu olayı konuşuyor… Dedektörle servet buldu!
Zelenskiy’den yemin eder etmez şok karar… Erken seçime götürüyor
Zelenskiy’den yemin eder etmez şok karar… Erken seçime götürüyor
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonasında ikinci oldu
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonasında ikinci oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim