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Game of Thrones nedeniyle 'hastalık izinleri' endişesi

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:27
Game of Thrones nedeniyle 'hastalık izinleri' endişesi
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Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) final sezonunun birinci bölümü, tüm dünyada aynı saatte yayımlandı. Türkiye saatiyle sabaha karşı 04.00'te yayımlanan dizi, dünya genelinde milyonlarca kişiyi uykusuz bıraktı.

İngiltere'de yapılan bir anket çalışanların yüzde 6'sının bugün hastalık izni almasının beklendiğine işaret ediyor. Bu oran, 3.1 milyon kişiye karşılık geliyor.

Avustralya'da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, bazılarında da saat farkı nedeniyle 11.00'de yayımlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

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Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.

GAME OF THRONES HASTALIĞI: 'WESTEROSİTİS'

ABD'de HBO, Avustralya'da ise Foxtel tarafından yayımlanan Dizi, Westeros adlı bir dünyada geçiyor. Diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin "Westerositis" hastalığına yakalandığı esprisi yapılıyor.

TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, "Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca nüksedebilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones
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