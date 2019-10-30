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Game of Thrones: Yeni dizinin adı 'House of the Dragon' olacak

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:43
Game of Thrones: Yeni dizinin adı 'House of the Dragon' olacak

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.

Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacağı belirtildi.

'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de olduğu ifade edildi.

Dizinin vizyon tarihi konusunda ise bilgi verilmedi.

George R.R. Martin

Bir dizi gitti, bir dizi geldi

Bu açıklamadan saatler önce, ABD basınında yer alan haberlerde bu yıl bahar aylarında duyurulan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts'ın da kadrosunda bulunduğu dizi projesinin ipal edildiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones
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