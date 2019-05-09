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Game of Thrones’taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu

Game of Thrones’un (Taht Oyunları) son bölümünde bir Starbucks bardağının unutulması ‘gizli reklam’ dedikodularını ortaya çıkardı. HBO bu iddiaları yalanladı ancak Starbucks’ın reklamı da yapılmış oldu. Medya takip platformu Critical Mention'ın verilerine göre yapılan bu hata 2.3 milyar dolarlık bir reklam ve tanıtım yapılmasına vesile oldu. Bu rakam, reklamcılık tarihinde ulaşılan en yüksek değerler arasına girdi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 15:28
Game of Thrones’taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu
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  • Televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thronesun son bölümünde yapılan bir hata haftaya damgasını vurdu. Hayali bir dünyada geçen Game of Thrones’un 8. Sezon 4. Bölümünde bir sahnede yer alan Starbucks bardağı dikkatli gözlerden kaçmadı.

    Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanı (Tıkla izle)

  • Dizinin yapımcıları dün itibarıyla internette yer alan bölümden dijital olarak bardağı kaldırsa da, Starbucks kahvesinin gözüktüğü versiyonu milyonlarca kişi tarafından izlenmiş oldu.

    Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanı (Tıkla izle)

  • Tabii böyle iddialı bir yapımda yapılan bu basit hata dedikoduları beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı diziyi yayımlayan HBO’yu, gizli reklam yapmakla suçlayarak eleştiri yağmuruna tuttu.

  • Zaman zaman oyuncuların sette ellerinde Starbucks bardaklarıyla çekilmiş resimleri sosyal medyada paylaşmış olması bu dedikoduları güçlendirdi.
     

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    HBO ise böyle bir gizli reklam anlaşmasının kesinlikle söz konusu olmadığı, oyuncular ve set çalışanlarına düzenli olarak servis edilen kahvelerden birinin gözden kaçtığını duyurdu.

     

  • 1 MİLYON DOLAR ÖDEMELİYDİ

    Hollywood yapımlarıyla reklam anlaşmaları yapan pazarlama firması Hollywood Branded’in CEO’su Stacy Jones konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede eğer bir ürün yerleştirme anlaşması yapılmış olsaydı Starbucks’ın HBO’ya 250 bin ila 1 milyon dolar arasında bir para ödeyeceğini ifade etti. 
     

  • Jones bunun yanında HBO’nun ürün yerleştirme anlaşmaları yapmadığını söyleyerek, şirketin açıklamasına bir anlamda destek vermiş oldu.

     

  • Tabii bir reklam anlaşması yapılmamış olması reklam yapılmadığı anlamına gelmiyor. Stacy Jones’un medya takip platformu Critical Mention’dan elde ettiği verilere göre söz konusu hatanın Starbucks için reklam ve tanıtım değeri 2.3 milyar dolara ulaştı. Jones bunun reklamcılık tarihindeki en büyük değerlerden birisi olduğunu sözlerine ekledi. 
     

  • Halihazırda Game of Thrones dünyanın en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden birisi. Ancak yapılan bu ilginç hata popülaritesini daha da arttırdı. Twitter’dan yapılan açıklamaya göre pazartesi günü Game Of Thrones ile ilgili atılan tweetlerde günlük ortalamaya göre 10 kat artış yaşandı.
     

  • İZLEMEYENLER DE KONUŞTU

    Uzmanlar Starbucks bardağı sebebiyle normalde diziyi izlemeyen birçok kişinin de Game Of Thrones’la ilgili tweetler attığına dikkat çekti. Yani bu hata ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ sözünü doğrularcasına iki tarafa da katkıda bulundu. Belki bu sebeple HBO ve Game of Thrones yapımcıları özür dilese de pek üzgün olmadıkları dikkat çekti.

  • Dizinin yapımcısı Bernie Caulfield hata için özür dilerken esprili bir şekilde “Aslında Westeros ilk Starbucks’ın açıldığı yerdir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones
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