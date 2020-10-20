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Garip yürüyen uçak yolcusunun içinden 1 kiloya yakın külçe altın çıktı

Yetkililer yolcunun rektumundan 60 bin dolarlık altın çıkardı

20 Ekim 2020 Salı 11:48
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Garip yürüyen uçak yolcusunun içinden 1 kiloya yakın külçe altın çıktı

Hindistan’da havaalanı yetkilileri, yürüyüşünü tuhaf buldukları bir yolcunun rektumunda (kalın bağırsağın son 12-15 cm'lik kısmı) yaklaşık 1 kiloluk külçe altın sakladığını keşfetti.

New York Post’un Abu Dabi merkezli The National gazetesinden aktardığına göre, erkek yolcu, salı günü Dubai'den Kerala’daki Kannur Havaalanı’na uçtu.

Hava İstihbarat Birimi yetkilileri, yüzde 18 oranındaki vergiden kaçınmak için altınları saklamaya çalıştığı bildirilen yolcunun poposundan 60 bin dolarlık altın çıkardı.

Aynı uçuşta başka bir yolcunun da yaklaşık 1,5 kilo altın taşırken yakalandığı aktarıldı. Ancak yetkililer o yolcunun altınları nasıl gizlediğini açıklamadı.

Çarşamba günü gümrük görevlileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hindistan’ın Kozhikode şehrine gelen bir yolcunun üzerinde de yaklaşık yarım kilo altın ele geçirdi.

Yolcunun altınları iç çamaşırında sakladığı belirtildi.

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