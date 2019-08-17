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Garsona bahşiş olarak otomobil verdiler

ABD'nin Arkansas eyaletinde uzun yıllardır aynı restorana giden bir çift, garsona bahşiş olarak otomobil verdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:28
Garsona bahşiş olarak otomobil verdiler

Amerikan medyasına yansıyan habere göre; David ve Sheila Harrison çifti, Rogers şehrinde gittikleri bir Meksika restoranında çalışan Marie Elena Barragan’a 2019 model yeni bir otomobil verdi.

Aileye restoranda çalışmaya başladığından bu yana 13 yıldır hizmet ettiğini anlatan Barragan, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, aracı “bahşiş olarak değil, hediye olarak kabul ettiğini” söyledi.

Harrison çiftinin bir öğle yemeği sonrası restoran müdürünü çağırdıklarını anlatan Barragan, neredeyse 135 bin liralık bahşişin hikâyesini şöyle anlattı:

“Beni de masaya davet ettiler. Başta başıma bir şey geleceğini düşündüm, çünkü müdürüm ciddi biriydi. Beni çağırdılar ve oturdum. Bana teşekkür etmek istediklerini ve onlar için özel olduğumu söyleyip, bir hediye vermek istediklerini söylediler. Sonrasında da bana yeni bir araba hediye ettiler.”

Çifte hediyeyi kabul edemeyeceğini söylediğini anlatan garson kız, David Harrison kendisine tanrının kendisini bunu yapmaya yönlendirdiğini söylediğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
GarsonOtomobil
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