Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Gates, dünya zenginleri listesinden düşecek

Milyarder iş insanı Bill Gates servetini bağışlama vaadini tekrarladı ve sonunda dünyanın zenginler listesinden düşeceğini söyledi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 23:42
0 Okunma
Gates, dünya zenginleri listesinden düşecek
banner48

Microsoft'un kurucu ortağı, eski eşiyle kurduğu vakfa 20 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu. Dünyanın en zenginleri sıralamasında dördüncü sırada bulunan Gates, kaynaklarını topluma geri ermek gibi bir "yükümlülüğü" olduğunu söyledi. Amerikalı iş insanı, servetini ilk kez 2010 yılında bağışlama sözü vermişti ancak o tarihten bu yana net serveti iki kattan fazla arttı. Forbes dergisine göre, Gates'in serveti 118 milyar dolar.

Ancak Gates'in serveti 2000 yılında eski eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na Temmuz ayında yapacağı bağıştan sonra önemli ölçüde azalacak.

Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada pandemi, Ukrayna savaşı ve iklim krizi gibi son dönemde yaşanan küresel sorunlar nedeniyle vakfın harcamalarını 2026 yılına kadar yılda 6 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkaracağını söyledi:

"Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Dünyanın en zengin insanları listesinden aşağıya inecek ve sonunda düşeceğim.

"Kaynaklarımı, acıları azaltma ve yaşamları iyileştirmede en etkili yöntemlerle topluma geri verme yükümlülüğüm var. Umarım büyük zenginlik ve ayrıcalık sahibi diğer kişiler de bu noktada adım atarlar."

Bill & Melinda Gates Vakfı; sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırmak, eğitimi iyileştirmek ve kötü sağlık koşullarıyla mücadele etmek amacıyla çeşitli ülkelerde çalışma yürütüyor.

Vakfın 2020 yılında 49.8 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük ikinci hayır kurumu olduğu ve milyarder yatırımcı Warren Buffett gibi diğer zenginlerin de vakfa bağışta bulundukları sanılıyor.

Ancak bu kadar büyük bir etkiye sahip özel bir girişimin ne kadar etik olduğu konusunda bazı endişeler de dile getiriliyor.

Vakıf, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) 2018 yılında yaptığı yıllık bağışla ABD'den sonra en büyük özel bağışçı konumunda. Bu konudaki endişeler, eski Başkan Donald Trump'ın ABD fonlarını çekmekle tehdit etmesinin ardından daha da belirginleşti.

Gates, Forbes'a göre, 1995-2010 ile 2013-2017 yılları arasında dünyanın en zengin insanıydı.

Derginin en zenginler sıralamasında 2017'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2022'de ise Tesla'nın kurucusu Elon Musk zirveye yerleşmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bill GatesDünyanın Zenginler Listesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek aşkın işaretleri
Gerçek aşkın işaretleri
Tarihteki en büyük bilgi sızdırma olayında karar
Tarihteki en büyük bilgi sızdırma olayında karar
İtalya Başbakan'ı Draghi'nin istifası kabul edilmedi
İtalya Başbakan'ı Draghi'nin istifası kabul edilmedi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim