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Gates, servetini hayır kurumuna bağışlıyor

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates, servetinin neredeyse tamamını hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı.    

16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:02
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Gates, servetini hayır kurumuna bağışlıyor
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Bill Gates, servetinin neredeyse tamamını eski karısıyla birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na bağışlamayı planladığını duyurdu. Gates ayrıca bu ay vakfa 20 milyar dolar bağışlamaya hazırlanıyor.

Gates konuyla ilgili olarak, "Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Eninde sonunda dünyanın en zenginleri listesinden çıkacağım. Kaynaklarımı, acıları en etkili şekilde azaltacak ve yaşamları iyileştirecek şekilde topluma iade etme yükümlülüğüm var. Ve umarım büyük servet ve nüfuza sahip diğer kişiler de bir kenara çekilmezler" dedi.

Bill Gates şu anda Bloomberg'in milyarderler listesinde Elon Musk, Jeff Bezos ve Fransız iş adamı Bernard Arnault'un ardından 4. sırada. Servetinin ise 114 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Bill GatesMicrosoftServet
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